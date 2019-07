NU I P4: Vi sänder direkt från Sveg

Under sändningen träffar vi boende från Härjeåsjön och Olingdal som fick evakueras under bränderna och Härjedalens kommunalråd Anders Häggkvist (C). Vi besöker brandstationen i Sveg och Svegs flygplats.

Vi träffar också kokerskan Ann Backeus som lagade mat till brandmännen och Sebastian Lindström som äger matbutiken mitt i Sveg.