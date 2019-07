Trots avrådan – allt fler adopterar hundar från utlandet

Antalet importerade hundar som förs in i Sverige har ökat med omkring 100 per år de senaste åren. Exakt hur många det rör sig om är svårt att fastslå, men enligt Jordbruksverket och Tullverket kommer 500-1000 hundar per år in till Sverige.

Janet Johansson i Örnsköldsvik adopterade gatuhunden Molly från Grekland för två år sedan. Nu anordnar hon träffar för andra i samma situation. Hon säger att anledningen är att få bort fördomar om gatuhundar.

– Vad man ska tänka på när man adopterar är att göra det från en seriös förening, säger hon.

Veterinären och epidemiologen Gunilla Hallgren på Statens veterinärmedicinska anstalt avråder däremot starkt från att adoptera gatuhundar, även om tester har gjorts på djuret.

– Det är så lätt att tro att ett testresultat är sanningen om sjukdomsstatus. Det finns många anledningar till att en sjukdom inte ger utslag på ett test, säger hon.