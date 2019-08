Nio av tio chefer inte lediga på semestern

– Jag tittar till mejlen några gånger per dag och sen har jag koll på telefonen. Jag har ju ansvar för 14 länders verksamhet, så jag kan inte lägga ifrån telefonen helt, säger näringslivsprofilen Åsa Bergman från Östersund, vd på Sweco.



Det är fackförbundet Ledarna som har beställt undersökningen där 1700 chefer svarat. 9 av 10 säger att de svarar på mejl och i telefon under sin semester. Dessutom svarade mer än var tredje chef att de känner sig stressade flera gånger om dagen under sin ledighet.



Men Krister Blomgren, vd på Engcon i Strömsund, har inga problem med att vara tillgänglig under sin semester.



– För mig funkar det bra. Jag gör klart det som behöver göras och sedan är jag ledig, säger han.