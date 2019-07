Värmen gör matkontroller under Krogstråket extra viktiga

– Man måste säkerställa att man har rätt termometer så att man kan kolla temperaturen om man hanterar livsmedel som ska vara i en särskilt kyla, säger Laila Stigsdotter, hälsoskyddsinspektör på Östersunds kommun.

Varje år görs det matkontroller under Krogstråket – alltså de tillfälliga uteserveringarna i Östersunds hamn under Yran – både innan och under festivalen. När det är varmt väder är det viktigt att maten hålls väl kyld i restaurangerna. Dessutom befinner vi oss i rötmånaden där maten löper extra hög risk att bli dålig.

Mats Olsson är kökschef på en restaurang under Krogstråket. Han är medveten om vilka åtgärder som krävs för att hålla maten fräsch.

– Det gäller att hålla koll på våra kylar och hela tiden ha koll på temperaturerna, säger han.

Vad tycker du om matkontrollerna under Stråket?

– Det är bra att någon har koll på oss, så att vi har koll på våra saker, säger Mats Olsson.