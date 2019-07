Hittat fästing? Donera den till forskningsprojekt

Jämtlands län var länge varit förskonat från fästingar, men nu blir de allt vanligare. De drabbar såväl människor som djur.

Veterinär Sara Nilsson i Östersund tipsar om att skicka in fästingfynd till Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA, forskningsprojekt CLINF, och deras insamling just nu pågår.

– De vill ha in fästingar från Jämtlands län, så hittar du en fästing – död eller levande – så kan du skicka in den och bidra till projektet. De vill gärna få in fler.

Syftet med insamlingen av fästingar är att ta reda på hur klimatförändringen påverkar fästingarnas utbredning. SVA vill studera om fästingar som tidigare enbart trivts i varmare länder nu etablerats längre norrut. Insamlingen pågår till maj 2020.

Mer information om Statens veterinärmedicinska anstalts forskningsprojekt CLINF hittar du här och info om själva fästinginsamlingen kan du läsa mer om här.