Pussy Riot-medlem nära missa Storsjöyran – satt fängslad

Det var i lördags som Maria Aljochina greps vid den stora demonstrationen i Moskva, där det protesterades mot att inga oppositionspolitiker tilläts att delta i lokalvalen i Ryssland.



Men nu står det klart att hon släppts ur häktet. Det skriver Storsjöyran i ett pressmeddelande.



Det är inte första gången medlemmar ur den regimkritiska gruppen Pussy Riot fängslas. Till exempel under VM-finalen 2018 då gruppen stormade in på planen med politiska budskap. De blev sedan fängslade under två veckor innan de släpptes.

Pussy Riot uppträder imorgon lördag på Storsjöyran.