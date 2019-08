Sherpas från Nepal rustar upp leden till Fettjeåfallet

Under onsdag 28 augusti är vandringsleden stängd eftersom helikoptrar då ska transportera in stenar och placera ut längs leden. Det manuella arbetet kommer sedan att ske under tre veckor.

– De har byggt leder i Norge och även uppe i Kebnekaise tidigare och nu är de här, så det är verkligen spännande, säger Marcus Ståhl, Destination Vemdalen.

Det är markägare som har tagit initiativ till upprustningen för att den populära vandringsleden ska bli säkrare och mer lättillgänglig. Projektet finansieras via en privat insamling samt pengar från länsstyrelsen, Bergs kommun och Destination Vemdalen.