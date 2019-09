Fortsatt minskat flygresande på Frösön

Nära 32 000 personer reste med flyg till eller från Frösön under augusti.

Det visar den senaste statistiken från Swedavia som är huvudman för de tio statliga flygplatserna i landet.

Minskningen är därmed ungefär lika stor som den hos bland annat flygplatserna Stockholm/Bromma, Malmö och Umeå.

Sett till hela året fram till nu, januari till augusti har det varit 7 procent färre flygresenärer vid Åre/Östersunds flygplats än under motsvarande period i fjol.

För riket som helhet var nedgången 4 procent, både under augusti månad och under hela perioden januari till augusti.