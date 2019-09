Tusentals gick i Östersunds prideparad

– Just i år har vi valt att tona ner glitter, glam och festligheterna och försöka på allvar lyfta temat frihet och marching for those who can´t som är som det låter. Det finns väldigt många både inom och utom vårat land som inte har möjlighet att kunna få gå i en parad på grund av normer och regelrätt, säger Emma Roberg, suppleant i RFSL Östersund Jämtland/Härjedalen.

Varför är det viktigt att man genomför prideparad?

– Därför att det finns väldigt många HBTQ-personer med att känna att de har en plats en tillhörighet och det genom att ha en tydligt och synlig manifestation så, även folk som inte skulle våga sig ut och gå i paraden känner att det kan vara väldigt skönt att känna att man inte är ensam, säger hon.

Hon uppskattar att flera tusen gick med i årets prideparad.

– Det var gott om folk. Jag skulle säga någonstans runt 3000. Det ringlade långt mellan husen, berättar hon..

Östersunds pridefestival pågår under hela helgen. Förutom parad har det bland annat anordnats flera föreläsningar, filmvisningar, och Svenska kyrkan har haft regnbågsmässa.