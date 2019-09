Della Ridge feat. Claudia Jonas utmanar på P4-Toppen

Countrybandet Della Ridge bildades 2008 av Simon Sjöstedt från Aspås och de släppte samma år debut-EP:n ”Bulletproof”. I bandet ingår bl.a. två andra musiker från länet; Anton Näsman och Luc Deutschmann.

2013 kammade Della Ridge hem en guldmedalj i Country-SM i pop/rock-genren med motiveringen ”..ett band som är redo för de stora scenerna”.

Några år senare, 2017, släpptes EP:n ”Country Music From The North” innehållande bland annat låten ”Lipstick On My Collar” som tidigare har legat på P4-Toppen.

I augusti släpptes deras senaste singel och veckans utmanarlåt ”The Day She Walked Through The Door” en duett i samarbete med den mångsidiga artisten och musikskaparen Claudia Jonas. Simon och Claudia som står för leadsången på låten har även skrivit den tillsammans och berättar att den handlar om ”två personer som träffas på en bar och sedan inleder en relation.”

Per Alexander Esbjörnsson, också från länet, har spelat in låten i Beating Heart Studios.

”The Day She Walked Through The Door” inleder även nästa kapitel för Della Ridge, ett kapitel som kommer innehålla fler låtar med features samt duetter.

Medverkande:

Simon Sjöstedt – Leadsång och gitarrer

Claudia Jonas – Leadsång

Amanda Lägervik – Kör

Henrik Svensson – Trummor

Anton Näsman – Bas

Robert Wirensjö – Orgel och piano

Hasse Johnzon – Pedalsteel och dobro

Johannes Hultman – Fiol

Luc Deutschmann – Mandolin

