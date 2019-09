Fråga Radiopolisen om bedrägerier

Kriminalkommissarie Sten Sundin kommer återkommande att vara med och samtala om aktuella företeelser och händelser och svara på radiopublikens frågor i P4 Jämtland.

Han medverkar i radion varannan tisdag strax efter klockan 16.00 och det kommer att vara möjligt att ställa frågor via e-post till p4jamtland@sverigesradio.se samt via särskilt avsedda inlägg i sociala medier. Förslag på ämnen att ta upp under programpunkten är välkomna.

Artikeln uppdateras med ljudklipp efter direktsändningen.