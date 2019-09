NU I P4: Klimatdemonstration i Åre och Östersund

Över hela världen pågår under fredag 27 september en strejk för klimatet under namnet "Global Strike For Future" – eftersom FN:s klimatmöte hölls tidigare i veckan.

Bakom den här internationella strejken står den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, som den här gången även vänt sig till föräldrar och uppmanat dem att strejka tillsammans med sina barn.

I Jämtlands län har människor samlats på flera platser för att tillsammans visa var de står i klimatfrågan, till exempel i Åre och på Stortorget i Östersund.

P4 Jämtlands reporter rapporterar från demonstrationen i Östersund strax efter klockan 15.10.