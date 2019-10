NU I P4: Polisen satsar på att utreda våldtäkter och brott i hemmet

Antalet anmälda brott mot särskilt utsatta brottsoffer, alltså personer som utsatts för exempelvis sexualbrott eller brott i nära relationer, fortsätter att öka.

En ny rapport från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar att framför allt våldtäkter är extra svåra att utreda för polisen.

För att öka effektiviteten i utredningsarbetet kring den här typen av brott så vill polisen nu anställa 350 nya utredare.

Sten Sundin, kriminalkommissarie vid polisen i Östersund, medverkar i P4 Jämtland tisdag eftermiddag efter klockan 16.00 och svarar på frågor om den aktuella situationen och hur polisen vill hantera den.

