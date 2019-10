Polisens nyanställda ska snabbt beta av köer

Antalet anmälda brott mot särskilt utsatta brottsoffer, alltså personer som utsatts för exempelvis sexualbrott eller brott i nära relationer, fortsätter att öka.

En ny rapport från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar att framför allt våldtäkter är extra svåra att utreda för polisen.

För att öka effektiviteten i utredningsarbetet kring den här typen av brott så anställer polisen 350 nya civila utredare. Fyra kommer till Jämtland och förväntningarna är stora.

– Det blir jättebra. Vi bedömer att det blir jättestor skillnad, jag tror att om bara ett år så tror jag vi inte längre har några köer vad gäller den här typen av brott, säger Sten Sundin.

