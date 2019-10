Sveriges Oscarsbidrag, And then we danced är bäst på bio just nu enligt vår filmkritiker Björn Jansson. Men det finns mycket bra att se, och att se fram emot.

Quick är sevärd, nutidshistoria berättad med en mix av Hollywood och svenska möten.

Joker, med premiär den 4 oktober är en häftig upplevelse. Batmanskurkens bakgrund målas upp och Joaquin Phoenix i huvudrollen kommer att bli Oscarsnominerad.

En komikers uppväxt har med unga regissören Rojda Sekersöz blivit till en svart pärla. Jonas Gardell har gjort om boken till ett tätt manus. Premiär 11 oktober.

Vill man ha en fiffigt gjord familjefilm så är Fåret Shaun - Farmageddon rolig. Premiär 4 oktober.

Hasse & Tage - En kärlekshistoria väcker minnen för oss alla som älskade det varma komikerparet.

