Filip Brovinger ny etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 17/10, kl. 13.00



1. Filip Brovinger - Jag är bra 099-501 31 119 p (1v)

2. Trebadurerna - Denna vår är vår 099-501 32 97 p (7v)

3. Elias Place - Jag satsar allt 099-501 33 74 p (6 v)

4. Mats Karlsson - Megalo Seitani 099-501 34 73 p (1v)

5. Della Ridge feat. Claudia Jonas - The Day She Walked Through The Door 69 p (3 v) 099-501 35

Utmanare



6. Arne Rubensson - Östersund/Min hemstad 099-501 36 (utm)

Utanför listan:

North Caroline - Drive 68 P (2v)



p4jamtland@sverigesradio.se