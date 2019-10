Kommunchefen i Åre sägs upp från jobbet

– Richard fick beskedet tidigare i veckan, säger Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Richard anställdes för fem och ett halvt år sedan och mycket positivt har hänt sedan dess. Nu behöver Åre kommun en ny typ av ledarskap, säger Daniel Danielsson.

Richard Högström är arbetsbefriad från och med 16 oktober och har rätt till 18 månaders lön, vilket innebär ett avgångsvederlag på 1 555 092 kronor.

Per Nilsson, chef för kommunledningskontoret, går nu in som tillförordnad kommunchef under rekryteringsprocessen.

P4 Jämtland söker Richard Högström.