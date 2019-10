Många övergivna katter väntar på nya ägare.

Härom veckan nåddes vi av nyheten att en katt fick räddas ur en soptunna i centrala Östersund. Den hemlösa katten hamnade därefter på ett katthem som drivs av Djurskyddet i Jämtlands län.

Och det här är långt ifrån en unik historia. Ett stort antal hemlösa katter hittas varje år och många av dem hamnar på just katthem.

Just den här veckan uppmärksammar man de här hemlösa katterna lite extra genom en temavecka för just hemlösa katter. 31 katthem över hela Sverige är med och samlar bland annat in mat till katterna.

Ett hem som gör det här är Djurskyddet i Jämtlands län, som har ett katthem och pensionat i Östersund.

– Katter har en lägre status helt enkelt, vi har bett om att det ska bli lag på registrering och märkning, det har inte skett, däremot är det lag på att man inte får överge djur, säger Annika Moreskog som arbetar på ett katthem som drivs av Djurskyddet i Jämtlands län.