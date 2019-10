Jamtlibyggnad förstörd i brand

Räddningstjänst kallades under natten till torsdagen till en brand i en byggnad som tillhör länsmuseet Jamtli i Östersund, Grindvaktarstugan som är en del av museets vandrarhemsverksamhet.



Larmet kom vid tretiden och när räddningstjänsten kom fram var huset redan helt övertänt och det fick brinna ner under kontrollerade former.



Ambulans skickades också till platsen men inga personer ska ha skadats.