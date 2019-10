Patrik bröt hem dubbla guld i Nordiska Mästerskapen

Det var inte första gången som armbrytaren Patrik Berg från Östersund drämde till med en dubbelseger under ett mästerskap, när han i helgen vann två segrar under Nordiska Mästerskapen. Det gjorde han även under exempelvis SM för två år sen.

Patrik tävlar både med höger och vänster arm.

Hur vinner man en match?

– Det är två domare som räknar ner till en start. Du startar på mitten av bordet när domaren säger "ready, GO" ecxploderar du och direkt efter det får du vinkla handleder och röra dig på en kudde som är 15 gånger 15 centimeter. det är inte tillåtet att lyfta armbågen och man får inte komma utanför kudden.

VM i armbrytning avgörs i Polen den 4-6 december.