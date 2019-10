Kape Yeel och Sebastian Lundahl utmanar på P4-toppen

Kape Yeel startades för snart ett år sedan och består av Linus Malmsten, Kevin Stålberg och Theo Malmsten.

Basen har de i Kläppgärde, där de tre medlemmarna kommer ifrån och även har sin studio. Kläppgärde blir på jamska Kappgäl, som ligger till grund för själva bandnamnet.

Förutom sin indiepop/rockiga musik gör de även allt annat själva; spelar in, producerar, fotar och filmar mm. Debutsingeln ”Tatterdemalion” kom 22 mars i år, och sedan dess har ytterligare tre singlar släppts. Dessutom har de hunnit spela på Storsjöyran, och i Berlin i samband med Die Neuen Schweden som arrangeras av Sensus studieförbund och musikagenturen Nordic by Nature.

Deras senaste singel, ”Do U Wanna Be My Friend (I Don't Wanna Be Yours)”, släpptes 7 augusti. Alla tre i bandet har varit med och skapat låten som började med en ackordsföljd på piano. Textmässigt är det en låt ”där man pratar till ett problem eller kanske mörk period i sitt liv som man vill ta avstånd från och inte längre "vara vän" med”.

Sebastian Lundahl är från Bräcke. Han utmanar med sin allra första egenskrivna låt ”Moon Hangs Low”.

Sebastians musikintresse startade i åk. 6, i och med upptäckten av bandet Metallica. Han har spelat gitarr i ca. tolv år, men det har han dock legat lite lågt med fram till för ungefär ett år sedan då en ny musikgnista tändes, och han även började intressera sig för att spela in musik.

Nu har han skrivit låten ”Moon Hangs Low” och med hjälp av sin dator spelat in och mixat själv hemma. Dessutom spelar han de flesta instrumenten; gitarr, bas och trummor. Medverkar på sång gör Hana Mufnic.

Låten är influerad av klassisk hårdrock/metal, och texten handlar om att ”bemöta sina inre demoner”.

Sebastian inspireras av olika artister han gillar när han skriver egen musik. Detta är hans debutlåt, men även fler låtidéer finns på lut hos Sebastian.

Här ser du listan och nummer att rösta på - fredag efter kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du