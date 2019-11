Trebadurerna avslutar som etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 7/11, kl. 13.00



1. Trebadurerna - Denna vår är vår 099-501 31 130 p (10v)

2. Filippa - När du lämnade mig 099-501 32 126 p (1v)

3. Sabina Bergvall - Day and Night 099-501 33 89 p (2v)

4. Elias Place - Jag satsar allt 099-501 34 68 p (9v)

5. Mats Karlsson - Megalo Seitani 099-501 35 54 p (4v)

Utmanare

6. Kape Yeel - Do U Wanna Be My Friend 099-501 36 (utm)

7. Sebastian Lundahl - Moon hangs low 099-501 37 (utm)

Utanför listan:

Della Ridge feat. Claudia Jonas - The Day She Walked Through The Door xx p (6v)