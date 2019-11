Nu meddelas domen – Daniel Kindberg riskerar flera års fängelse

Det är frågan som Ångermanlands tingsrätt i Härnösand har tagit ställning till i sin dom som blir offentlig klockan 11.00 på tisdagen.

Åklagarna i det stora ekobrottsmålet anser att det finns bevis för att Daniel Kindberg, tidigare vd i Östersundshem samt ordförande i allsvenska fotbollsklubben ÖFK, varit drivande i brottsupplägget.

Med hjälp av två andra män ska han under flera års tid ha sett till att ungefär 15 miljoner kronor försvunnit från Östersundshem och Peab. Via ett transportföretag i Sollefteå ska merparten av pengarna sedan ha slussats in i fotbollsklubben.

Åklagarna har yrkat på minst fyra års fängelse och upp till sju års näringsförbud. Alla tre åtalade nekar till brott.

När rättegången avslutades för fem veckor sedan var Daniel Kindberg säker på att han skulle frias.