Åre kommun hyr in rektorer – trots att det är olagligt

Som P4 Jämtland tidigare rapporterat väljer många rektorer att sluta på grund av bland annat hög arbetsbelastning. Åre kommun har de senaste åren hyrt in rektorer på två skolor, vilket kostat skattebetalarna totalt 200 000 kronor i månaden. Viktoria Kullman är en av de rektorer som valt att sluta och hon tycker hyrrektorer är fel väg att gå:

– Jag önskar att man hade tagit bättre hand om de rektorer som redan fanns, säger hon.

P4 Jämtland har tagit del av samtliga fakturor från de bolag som Åre kommun hyrt in de senast två åren, hittills till en kostnad på dryga miljonen. Det är på Mörsil och Duveds skola som man hyrt in personal. Där det varje månad ramlar in en faktura på cirka 100 000 kronor per skola och rektor.

I ett beslut förra våren så slog Skolinspektionen fast att en kommun inte får hyra in rektorer utan dessa måste vara anställda av kommunen. Trots det har fler kommuner än Åre hyrt in rektorer på sistone, lokala medier har uppmärksammat att även Strängnäs och Nynäshamns kommuner har haft hyrrektorer för miljontals kronor.

Men Helene Ottersgård, tidigare tillfördnad barn- och utbildningschef, säger att man i Åre kommun inte har haft något val.

– Det är klart att det är en dyrare kostnad och det är inget önskvärt läge, men att inte ha någon rektor alls på plats skulle vara ännu mer kostsamt, säger hon.

På Mörsils skola har man nu lyckats rekrytera nya rektorer, men i Duved har man ännu inte lyckats anställa någon utan där fortsätter kostnaden för inhyrd personal ticka.

– Givetvis är allt fokus på att vi ska få bort den kostnaden.