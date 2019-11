Kindberg döms till fängelse

Under tretton dagar har rättegången mot Daniel Kindberg, Östersunds FK:s tidigare ordförande, och två medåtalade män pågått. Ångermanlands tingsrätt dömer nu de tre åtalade personerna till fängelsestraff. Kindberg döms för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år.

En av männen döms för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grova bokförings-brott till fängelse två år och sex månader. En tredje person döms för bland annat grov trolöshet mot huvudman till fängelse i två år.

– Åklagaren har hela tiden hävdat att det har funnits en brottsplan, en linje som Tingsrätten nu också går på, säger Fredrik Westberg, reporter P4 Jämtland som följt det omtalade fallet i Östersund.

Tingsrätten gör bedömningen att de fakturor åtalet avser till största delen omfattar arbete som inte utförts. Bedömningen grundas på att de åtalade kommit överens om en brottsplan och att en av dem styrt hur olika fakturor skulle utformas och skickas. De åtalade döms även att betala skadestånd för ekonomisk skada till två målsägande med 9,2 respektive 4,4 miljoner kronor.

Två av de åtalade får även näringsförbud under fem år och ett bolag döms till företagsbot om 500 000 kr.

– Det här har varit en omtumlande tid för Östersund och fotbollssverige. Fallet har på flera sätt polariserat staden och det kommer att få konsekvenser, i minst för fotbollen. Det här är ju allt annat än bra PR till en fotbollsklubb, säger Richard Henriksson, Radiosportens fotbollsexpert.

Enligt åtalet ska Kindberg, tillsammans med en man anställd på byggföretaget Peab och en transportföretagare från Sollefteå, under flera år ha fört ut mer än 15 miljoner kronor från Östersundshem, via Peab och via transportföretaget i Sollefteå med bluffakturor. Pengarna ska sedan ha hamnat hos fotbollsklubben Östersunds FK.