Inga-Lill Gyllander och Reseda utmanar på P4-toppen

Inga-Lill Gyllander arbetar som hudterapeut/nagelterapeut, men har vid sidan av det ägnat sig åt musik till och från under hela livet. Vi har kunnat se och höra henne som sångerska i en rad olika sammanhang; i dansband, på fester, bröllop och begravningar. Pop och country är stilar som ligger henne lite extra varmt om hjärtat.

Tidigare har hon släppt flera låtar som Anders Eliasson och Björn Gidlund har skrivit, bl.a ”Kallt i mitt paradis” samt ”Kärleken är död” som båda har legat på P4-toppen inklusive årslistan för 2015.

Den här gången utmanar Inga-Lill med en egen version av Carlene Carters countryklassiker ”Every Little Thing”. Inga-Lill berättar att det är en favoritlåt som har följt med henne sen den släpptes. Inspelning och produktion har Anders Eliasson och Johan Kvarnström gjort, och de medverkar också på övriga instrument.

Bandet Reseda bildades i Östersund för drygt 20 år sedan. Med en låt från senaste albumet är de den här veckan en av två utmanare på P4-toppen.

Under åren har de hunnit släppa flera album, bl.a ”Reverse”. Här på listan har vi tidigare kunnat höra dem med låten ”First of the Last” som dessutom tog hem förstaplatsen på P4-toppens årslista för 2018.

Sedan dess har de spelat in ett nytt album, ”What's the Move” som släpptes i maj i år på Veritabel Fonogram. Det albumet skiljer sig en del från deras tidigare musik, det är lite ”tvärtom”, med ett sound som är lättare och gladare. Förut jobbade de ofta med stora, mörka arrangemang och långa låtar. Nu är låtarna kortare och de har även fokuserat på en ”renare ljudbild med gitarrarrangemang som breddar istället för att lägga ljud med dist och tryck.” På skivans enda instrumentala låt medverkar Folke Lindqvist på dragspel.

Inspelningen är gjord på bygdegården Zenit i Rissna, av studion Rissna City. Där har de också spelat in videos till 3 av låtarna, bl.a utmanarlåten ”Diamonds”. Låten handlar om ”hur lätt det kan vara att dela något som är väldigt fint och värdefullt för att sedan mala sönder det tills det bara återstår grus och damm”.

Text: Tomas Hartwig, musik: Robin Lindqvist

Framöver kommer ”What's the Move” även släppas på vinyl, och bandet har förutom det planer på att göra livespelningar.

Reseda består av:

Tomas Hartwig: Gitarr, sång

Robin Lindqvist: Bas, sång

Johan Bernholm: Gitarr, sång

Emil Karlsson: Trummor

Sebastian Eriksson: Gitarr

Alexandra Lindqvist: Sång

Här ser du listan och nummer att rösta på - fredag efter kl. 12

