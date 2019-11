NU I P4: Lotonality utmanar på P4-toppen

LOTONALITY består av Lotta Ekström och Tony Backlund, Östersund. De har båda två länge ägnat sig åt musik, i många olika projekt och sammanhang. Tony har bl.a. släppt sitt soloalbum ”Influences” och ingår i bandet Staaren, Lotta har t.ex. sitt soloprojekt ”Kära nån”.

Efter flera år som gifta, började de även göra musik tillsammans. Musikaliskt rör sig deras låtar inom rock, folk, och pop-genrerna. Debutalbumet ”Sing the serpent to sleep” kom 2017, där vi bl.a. kan höra låten ”Surrender to the storm” som har legat på P4-toppen.

I år var det dags för album nummer två, ”A way out”, med den genomgående röda tråden att ”slåss mot inre och yttre mörker och att låta röster som tystats få höras”. Skivan släpptes som CD i somras och fick sin releasekonsert i oktober i samband med att den släpptes på digitala plattformar.

Första singeln från nya albumet heter ”The story about you”, och nu är det låten ”Trees” som vi får höra som veckans utmanare på listan. Det är en ”historia om makt som förgör och hur makten kan förgöras”. Medverkar på låten gör Erik Edlund på trummor samt Assar Danielsson på bas.

Efter en väldigt rolig releasekonsert berättar LOTONALITY att de nu siktar på att göra ännu fler spelningar.

Tony Backlund – Gitarrer, keyboards, stämsång

Lotta Ekström – Sång, stämsång

Facebook: https://www.facebook.com/lotonality/

Instagram: https://www.instagram.com/lotonalityband/

Här ser du listan och nummer att rösta på - fredag efter kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du