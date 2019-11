Misstänkt pedofil kontaktade barn via hästspel

Den misstänkte är en man i 40-årsåldern från Stockholm. Brottsubriceringen är bland annat våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Flickans målsägandebiträde, advokat Anders Cederberg, säger till P4 Jämtland att brottsrubriceringen i flickans fall är försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Mannen, som är i 40-årsåldern och hemmahörande i Stockholm, misstänks ha inlett kommunikation med barn via chattfunktionen i det populära hästspelet "Star Stable". Han har i flera fall därefter fortsatt kommunikationen med barnen via andra sajter och appar där det är möjligt att dela bilder och filmer.

Han har bland annat uppmanat barnen att visa sig nakna och förgripa sig på sig själva eller syskon. I vissa fall har det skett.

– Barnen var mellan sju och 14 år när brotten begicks. De kommer från nästan alla delar av Sverige, säger åklagare Marina Chirakova.

All misstänkt brottslighet har skett via nätet under slutet av 2017 och början av 2018. Mannen misstänks inte ha kommit i kontakt med något av barnen rent fysiskt.

Det handlar om totalt 84 målsägare och utredarna tror att det finns ett mörkertal.

Efter att polisen inledde utredningen har flera säkerhetsåtgärder införts hos företaget bakom spelet.

– Vi har skärpt säkerheten sedan det här skedde. Vi vill inte gå in på hur för då ger vi förövarna en inblick i hur vi jobbar, säger Jane Billet, kommunikationsansvarig på spelbolaget.

Mannen, som tidigare är dömd för liknande brott, nekar till brott.

Huvudförhandlingen i Stockholm tingsrätt, inleds under måndagen och beräknas pågå under 70 förhandlingsdagar.