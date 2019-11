The Irishman – högt betyg för maffiaepos av Scorsese

P4:s filmrecensent Björn Jansson har sett filmen:

Titel: The Irishman

Regissör: Martin Scorsese

Manus: Steven Zaillian efter bok av Charles Brandt

Skådespelare: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Genre: Drama, maffiafilm

Betyg: 4

Robert De Niro, som en åldrad Frank Sheeran sitter i en rullstol, ensam kvar. Två mörkt välklädda FBI-män ber honom berätta.

Vad var det som hände? Alla andra är döda, vi vill veta för de efterlevandes skull.

De vädjar men de får inget svar, ett matt leende bara.

Martin Scorsese bakom kameran, Robert de Niro, Al Pacino framför. Al Pacino som fackets gudfader Jimmy Hoffa som försvann 1975.

De Niros Frank Sheeran var hans vän men han var också maffians tuffaste torped.

Det här är ett maffiaepos, det bygger på en bok av Charles Barndt - I heard you paint houses. En omskrivning för att säga att någon är yrkesmördare, att någon låter blodet färga väggarna.

Det här är så nära man kan komma ett maffiafilmernas dreamteam, Joe Pesci spelar maffiaboss och hans scener med Robert de Niros hantlangare är skådespelarnjutning, högsta-betyg-scener.

Och det finns mycket att omfamna i The Irishman, det som för mig får betyget att ändå inte hamna i topp för filmen. Det är att det ibland blir en del transportsträckor, stunder då det känns som om man tittar på en vanlig maffiarulle.

The Irishman är en berättelse som bygger på verklighetens maffiahistoria i efterkrigstidens USA, här finns kopplingar till Kennedy-klanen, till fackföreningarna, polisen är korrumperad.

Hur mycket som är sant av historien tvistas det förstås om, men som film är det en av årets bästa filmupplevelser och här finns stunder som känns som Scorseses avsked, här står Frank Sheeran och funderar på livet och döden, på vad man lämnar efter sig och vilka val man gjort.

Betyget, det blir en stark fyra.

Fler filmrecensioner i Björns filmguide.