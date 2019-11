Åre-doldisen Olle Jonsson får chansen i världscupen efter sprintskräll

24-åringen åker till vardags för Trillevallens SK.

Uttagen i den landslagstrupp som representerar Sverige i världscuppremiären i finska Ruka nästa helg.

Svenska premiärtruppen

Damer: Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF, Charlotte Kalla, Piteå elit, Moa Lundgren, IFK Umeå, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Emma Ribom, Piteå elit SK, Elina Rönnlund, IFK Umeå, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, Piteå elit.

Herrar: Jens Burman, Åsarna IK, Axel Ekström, IFK Mora SK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit, Olof Jonsson, Trillevallen SK, Teodor Peterson, Sågmyra SK, Björn Sandström, Piteå elit, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK.

Världscuppremiären körs i Ruka, Finland, i en minitour den 29 november till 1 december.

Tävlingsprogram

Fredag 29/11: Sprint (klassisk stil)

Lördag 30/11: 10/15 kilometer (klassiskt)

Söndag 1/12: 10/15 km jaktstart (fri stil).