Biopremiären Knives out – pusseldeckarlyx

Titel: Knives out

Regissör: Rian Johnson

Manus: Rian Johnson

Skådespelare: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas

Genre: Crime, humor

Betyg: 4

"- Ladies and gentlemen, I would like to gently request that you all stay in town until the investigation is completed.

- No one move until we figure this all out

- What?

- Can we ask why? Have something changed?

- No.

- No, it hasn´t change or no, we can´t ask?"

Det här är en scen som bör ses... Daniel Craig spelar detektiven, han som ska lösa fallet. Vi hörde också Toni Collette, i en underbar roll som änka och morsa, törstande efter både pengar och party. Här finns också Jamie Lee Curtis som världsvan och tvärsäker företagare och dotter till den avlidne. Hennes man spelas av Don Johnson, en prasslande man, underdånig i hennes närvaro. Och Michael Shannon, son till den avlidne patriarken, den som förvaltat pappans bokframgångar och själv stått i skuggan. Ja, en högklassisk rollista, här finns både tajming och bitsk humor.

Den store författaren är död, självmord eller mord? Alla samlas på godset och vi kan börja lägga pusslet.

Det här är lyxig underhållning, med både tyngd och lätthet. Och som i en bra pusseldeckare är det inte övertydligt även om ledtrådar finns under tiden som det förhörs, tisslas och bråkas.

Ja, det finns fler inblandade. Sonsonen som är ett riktigt asshole spelas härligt drygt av Chris Evans, han som också gör den träige Captain America i Marvels universum. Och så finns där den avlidnes sjuksköterska spelad av Ana de Armas, den ende som inte far iväg i självupptagenhet. Skådespelet är en njutning i Knives out.

Fler recnessioner i Björns filmguide.