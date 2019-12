Didde utmanar på P4-toppen

För drygt två år sedan utmanade Didde senast på listan. Nu är han aktuell med en rykande färsk singel som både släpps och utmanar 6 december.

Didde (Jens Nilsson) kommer ursprungligen från Funäsdalen och har under sin musikkarriär spelat och turnerat mycket med olika rockband, men för ett par år sedan flyttade han sitt fokus mer mot att skriva egen musik samt att producera. 2017 blev "Now It´s My Time" första singeln som han släppte under eget namn, en låt som höll sig kvar i maximala 10 veckor på P4-toppen.

I augusti i år släppte Didde sin första soloplatta ”The Death Of a Stranger”, till stor del skapad av honom själv. Gästar gör DJ:en Markus Johansson med sina techno-melodier. Skivan bjuder på ett arenarock-influerat och brett sound som är ”rakt på sak”. Till vintern/våren släpper Didde en EP på svenska, som han beskriver som ”filosofisk elektronisk rock med punkinfluenser”.

Textmässigt inspireras Didde överlag mycket av filosofi, och särskilt av filosofen Martinus Thomsens verk.

Nu utmanar Didde med sin senaste singel ”LOST”. Den började ta sin form för flera år sedan men fick vänta tills alldeles nyligen då den blev inspelad och klar. För Didde själv handlar texten om alla hans musikervänner och deras generation. Ösig arenarock får vi höra även här. Medverkar på inspelningen gör också Diddes bror Jocke på gitarr.

Didde och Markus Johansson jobbar även med det technoinfluerade projektet DiMac, där en första singel planeras att släppas under våren. Flera livespelningar håller också på att bokas in för Didde med band.

Här ser du listan och nummer att rösta på - fredag efter kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du