Sune Best Man – action & allvar

Titel: Sune Best Man

Regissör: Jon Holmberg

Manus: Jon Holmberg

Skådespelare: Fredrik Hallgren, Tomas von Brömssen, Elias Gerdt

Genre: Familjefilm

Betyg: 3

På 20-i-topp-listan över de mest sedda svenska filmerna under 2010-talet, så finns fyra Sune-filmer. Nu går en ny Sune-film upp. Och sen Jon Holmberg tog över regi och manusskrivande för Sune-filmerna har de blivit vuxnare:

Det vevas mindre i de nya Sune-filmerna, det är mindre lustiga kläder och mer situationskomik, action och allvar. Jon Holmberg tog över vid den förra Sune-filmen Sune versus Sune och den nya heter Sune Best Man, där Sune står inför ett dilemma. Ska han åka med på skolresan och få vara med Sophie, eller ska han ställa upp som best man och lämna över ringen när morfar ska gifta sig på gamla dar? Upplagt för förvecklingar och beslutsångestkomik. Jag gillar nya Sune och tycker att rollistan med Fredrik Hallgren, känd från TV-serien Bonusfamiljen, och komikern Sissela Benn, och Tomas von Brömssen som morfar funkar fint. En familjefilm för hela familjen och även de äldsta släktingarna.

Mitt betyg blir en stark trea, långt in i filmen låg det på en fyra, betyget.

Mer om film i Björns filmguide.