Peter Hermansson utmanar på P4-toppen

Peter Hermansson är veckans utmanare på P4-toppen

Från Stugun kommer Peter Hermansson; trummis, sångare och låtskrivare. Den här veckan utmanar han med en av sina senaste låtar ”Send me an angel”.

För många är han nog främst känd som trummis i hårdrocksbandet 220 Volt. Men utöver det har han även ingått i olika samarbeten med en rad framstående artister och musiker från andra band. Talisman, Glenn Hughes, Joe Retta, musiker från Opeth och Europe, för att nämna några.

Peter Hermansson har även skrivit och släppt musik under eget namn, bland annat EP:n ”Black Cloud”.

Nyligen var han också på turnéer i Indien, Thailand, Grekland och Spanien.

Utmanarlåten ”Send me an angel” skrev Peter för några år sedan, natten efter att han besökt sin pappa som nyligen drabbats av en hjärtinfarkt, och låten är tillägnad honom. ”Send me an angel” som släpptes i somras är sedan tidigare inspelad i Indien, samt färdigställd i både Sverige och Danmark under 2019.

Mycket är det som händer även framöver. Peter har ytterligare en singel på gång, där Status Quo's producent John Eden är producent. Snart är även Peters nya egenproducerade album klart, med flera namnkunniga gästmusiker som medverkar, vilka kommer att presenteras närmre releasen. Han jobbar dessutom parallellt med att skriva klart låtar till 220 Volts kommande skiva.



”Send me an angel” - medverkande:

Peter Hermansson – Sång

Martin J Andersen – Bas, gitarr

Sanjae – Kör

Matte Norberg – Gitarr

Elvis Lobo – Gitarr

Shayne Ballatyne – Gitarr

Sajan Solomon – Percussion

Joe Ferraro – Bas

Andreas Elek – Percussion

Här finns Peter Hermansson på Faceook

