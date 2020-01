Berit Svenningsson och Therese Nestor utmanar på P4-toppen

Berit Svenningson

Redan som barn hade Berit Svenningson från Hammarstrand musiken och sången nära till hands, och drömde först om att bli operasångerska. Hon berättar om en stark sångglädje som har hållit i sig sedan dess och idag finns många stilar och genrer på repertoaren, men hon är nog främst känd som lite av Jämtlands bluesdrottning.

Tillsammans med sin man Bosse Svenningson har hon skapat och spelat mycket musik. T.ex. i Berit Svenningson Bluesband, och i ett Stockholmsbaserat funk/bluesband. Bosse och Berit valdes 2018 in i Storsjöyrans ”Jämtland Pop Hall of Fame”. Berit tog 2008 även hem lyssnarnas bluespris här i P4 Jämtland.

I oktober släppte Berit sitt första album under eget namn, med titeln ”Some kind of mystery”. Där hittar vi bl.a. utmanarlåten ”Again and again”. En svängig blueslåt, med de i genren vanligt förekommande temana: kärlek, svek och otrohet. ”Texten handlar i korta drag om hur less kvinnan är som sitter hemma och väntar på sin man och sent dyker upp hemma efter att ha levt rullan på nån krog”.

Både text och musik har Bosse skrivit, efter samlade idéer från dem båda. Inspelning, produktion och release står de också själva för.

Fler låtar håller på att skrivas och inspelningar planeras, så mer musik från både Berit och Bosse kommer framöver.

Medverkande ”Again and again”:

Berit Svenningson – Sång

Bosse Svenningson – Gitarr

Per Svenningson – Trummor

Tomas Östberg – Keyboard

Therese Nestor

Therese Nestor är uppvuxen utanför Göteborg samt i Kalmar, och sedan drygt ett år tillbaka bor hon i Östersund.

Så länge hon kan minnas har musiken varit en naturlig ventil för tankar och känslor. Som grund för hennes skapande finns visan, och hon berättar att hon skriver ”svensk vispop med fokus på text och uttryck”. Hon har även studerat vid Nordiska folkhögskolans vislinje.

2015 tilldelades hon Ted Gärdestad-stipendiet, och i somras kunde vi höra henne på Storsjöyran i Östersund.

Som inspiration nämner hon husguden Lauryn Hill, och framhåller också Christina Kjellson som en favorit. I hennes eget skapande kan det ofta vara dagsformen som avgör hur det låter och vad hon vill förmedla.

Hon utmanar på P4-toppen med sin låt ”Hennes känslor” som ”handlar om naivitet, luftslott och obesvarad kärlek. Samtidigt handlar låten också om att våga ge sig hän till sina känslor, att våga känna - oavsett om det är känslor som kommer besvaras eller inte”.

”Hennes känslor” finns med på debutalbumet ”Fånga, ångra” som släpptes i oktober. Tillsammans med sitt band har hon arrangerat låtarna, och har med producenten Magnus Sedenberg spelat in och släppt albumet i samarbete med produktionsbolaget Pama Records.

Nu ser Therese fram emot att lägga fokus på att skapa fler låtar under våren, och livespelningar kommer det också att bli.

Medverkande ”Hennes känslor”:

Therese Nestor – Sång

Daniel Madestam – Piano

Simon Rodriguez – Trummor

Charles Johnsson – Akustisk gitarr

David Holst – Elgitarr

Jens Albertsson – Bas

