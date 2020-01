Sabina Bergvall avslutar som etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 30/1 kl. 13.00



1. Sabina Bergvall - Day and Night 099-501 31 (10v) xx p

2. Kurt Johnsson - Jag finns här! 099-501 32 (4v) xx p

3. Peter Hermansson - Send Me An Angel 099-501 33 (1v) xx p

4. Filippa - När du lämnade mig 099-501 34 (9v) xx p

5. Inga-Lill Gyllander - Every little thing 099-501 35 (7v) xx p

Utmanare

6. Berit Svenningsson - Again and Again 099-501 36 (utm)

7. Therese Nestor - Hennes känslor 099-501 37 (utm)

Utanför listan:

3. Marcus Ernehed och Fredrik Björns-A song for Jimmy (2v) xx p