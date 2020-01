Lars Sillrén får pris för sitt livsverk

Priset delades ut under den stora konferensen Sweden Live som pågår i Västerås.



Motiveringen lyder:



”Den svenska festivalens moder är utan tvekan Storsjöyran i Östersund. Namnet kom till i samma era som när Yngve Gamlin på sextiotalet utropade Republiken Jämtland som en protest mot landsändans avfolkning. 1983 kom årets hederspristagare på idén att damma av namnet som fick pryda en helt ny form av fest eller musikfestival. Resten är historia – alla svenska artister värda namnet har spelat där, och antalet internationella artistbesök närmar sig 300. Överlevnad för en festival kräver både tradition och förnyelse, och det har Yran klarat i 37 år vilket är svenskt rekord. Vi belönar därför Yrans styrelseordförande Lars Sillrén med branschens Hederspris.”





- Ingen är mer värd att få Sweden Lives Hederspris än just Lasse Sillrén. Under alla år vi samarbetat har vi sett en lång rad festivaler startas, nå sin höjdpunkt och så småningom försvinna, men Storsjöyran har i alla år stått kvar. Detta till stor del beroende på Lasse Sillréns förmåga att hela tiden analysera, förändra och anpassa festivalen efter verkligheten med stort engagemang och samtidigt med hjärtat på rätt ställe, säger Anders Larsson , VD för Sveriges största oberoende bokningsbolag United Stage.

I år arrangeras Storsjöyran i Östersund 31 juli-1 augusti.

Klockan 8.45 kan du höra Lars Sillrén berätta om priset i P4 Jämtlands morgonprogram.