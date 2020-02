Elisabeth Rolandsson och Ove Wulff utmanar på P4-toppen

Elisabeth Rolandsson

En av veckans två utmanare på P4-toppen är Elisabeth Rolandsson från Järpen. Utmanar gör hon med sin senaste låt ”Diamond in the mud”.

Elisabeth jobbar bl.a. inom säkerhetsbranschen, men lägger också en hel del tid på musiken. Under de senaste åren har hon släppt flera singlar, t.ex. ”När du mötte mig” och ”You got that something”. Hon blev 2018 uppmärksammad för sin tolkning av Jämtlandssången på engelska; ”The Jamtlands Song”. Elisabeth har även legat på P4-toppen tidigare, senast med ”Chikidando”.

Hon har även jobbat med ungdomar som har hamnat fel i livet, vilket inspirerade henne att skriva ”Diamond in the mud”. ”Låten handlar om att vara en diamant i leran men att man kan göra förändringen själv, ödet ligger i sina egna händer. -In your hands you have your own fate”.

Låten släpptes i november och producerat har Johan Dereborn, även basist i Takida, gjort.

Elisabeth berättar att hon redan nu har skrivit nya låtar, i ett nytt samarbete. Framåt sommaren kan vi se fram emot att få höra detta nya material. Utöver det blir det dessutom spelningar både på hemmaplan och i Norge.

Medverkande ”Diamond in the mud”:

Elisabeth Rolandsson – Sång

Pär Lundhag – Gitarr

Mats Grip – Bas

Mikael Håkansson – Trummor

Ove Wulff

Veckans andra utmanare, också hemmahörande i Järpen, är Ove Wulff med sin egenskriva låt ”Space OK”.

Ove har en lång musikkarriär bakom sig, med ett gediget CV att plocka från. Som aktiv musiker i drygt 40 år har han spelat mycket både som soloartist och i olika band. Bl.a. tillsammans med Micke Jönsson och Per Norén i Roadhouse, Mercenary Mustangs samt Enzendoh. Intruder och Mighty Riff finns också bland Oves band.

En rad framgångar har det även blivit på P4-toppen, senast 2014 under eget namn med låten ”My Kiss Records”.

Ove skriver mycket musik som han även spelar in och producerar själv. Ett exempel är ”Space OK”. Han inspirerades att skriva låten utifrån en sience fiction-film. Låten handlar om”hur det skulle kännas att planlöst driva omkring i ett stort svart vaccum och hela tiden längta hem”.

Det rullar på för Ove framöver, han berättar att han har fullt upp med hårdrocksbandet Moonshine Electric som ”lirar låtarna vi älskade och älskar”. Nya inspelningar med Ove och hans trio kommer ske under våren, dessutom har han mycket eget material som väntar på att färdigställas.

Medverkande ”Space OK”:

Ove Wulff – Gitarr, bas, sång

Här ser du listan och nummer att rösta på - fredag efter kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du