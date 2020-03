Della Ridge utmanar på P4-toppen

Den här veckans utmanare tar oss med på en resa till sydligare breddgrader i bandets senaste singel ”Back In Costa Rica”.

Countrybandet Della Ridge bildades 2008 av Simon Sjöstedt från Aspås, och de släppte samma år debut-EP:n ”Bulletproof”. I bandet ingår förutom Simon två andra musiker från länet; Anton Näsman och Luc Deutschmann.

2013 kammade Della Ridge hem en guldmedalj i Country-SM i pop/rock-genren med motiveringen ”..ett band som är redo för de stora scenerna”. Några år senare, 2017, släpptes EP:n ”Country Music From The North”. Senast i höstas låg bandet på P4-toppen med ”The day she walked through the door” feat. Claudia Jonas.

Sedan dess har det rullat på och nu är Della Ridge aktuella med låten ”Back In Costa Rica” som släpptes i slutet av februari, och som alltså är veckans utmanare. Låten är skriven av Simon och skildrar en resa till Costa Rica som han gjorde för tio år sedan tillsammans med sin vän Micaela Hallström, som även framför det talade partiet i slutet av låten. Här får den klassiska countryn möta Mellanamerikas musikaliska dofter.

Från Jämtland kommer, förutom flera av bandmedlemmarna, även Micaela samt Per Alexander Esbjörnsson som har gjort inspelningen.

Snart släpps det mer musik från Della Ridge, deras kommande singel håller just nu på att mixas.

Medverkade ”Back In Costa Rica”:

Simon Sjöstedt – Gitarr, elgitarr och sång

Henrik Svensson – Trummor

Anton Näsman – Elbas

Luc Deutschmann – Kör

Robert Wirensjö – Orgel, elpiano och kör

Hasse Johnzon – Pedalsteel och dobro

Johannes Hultman – Fiol

Micaela Hallström – Poesi

Yaroslav Polikarpov – Marimba

Axel Fagerberg – Slagverk och klockspel

