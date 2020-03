Bredbytrollen tillbaka som etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 26/3 kl. 13.00



1. Bredbytrollen - Mattjat 099-501 31 (8v) 121 p

2. Hanna Nutti - You Will Miss Me 099-501 32 (3v) 110 p

3. Erica Skogen - Orkan 099-501 33 (1v) 98p

4. Velvet Insane - Time Will Tell 099-501 34 (2v) 82 p

5. Therese Nestor - Hennes känslor 099-501 35 (9v) 48 p

Utmanare

6. Dela Ridge - Back In Costa Rica 099-501 36 (utm)

Utanför listan:

4. Elisabeth Rolandsson - Diamond in the mud (6v) 41 p