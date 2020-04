I'm on TV utmanar på P4-toppen

I'm on TV är under våren aktuella med flera singelsläpp, det andra i raden är veckans utmanarlåt ”Bättre sur på jobbet än hemma” som kom den 24 mars.

Fyrmannabandet I'm on TV utgörs bl.a. av makarna Fia och Pär Nordström med rötterna i Lit respektive Frösön. Numera bor de på Gotland, men under tiden i Jämtland gjorde Fia solokarriär inom musiken, och Pär spelade med bandet Asoap/Babyleen samt en period i Reseda.

Fia släppte under namnet I'm on TV, år 2010 debutskivan Plastic Paradise med bl.a. Annika Norlin som gästartist. Sedan har fokus legat på mycket annat i livet, och Fia och Pär har ”snickrat låtar vid köksbordet” med ett sound som har gått från ”tuggummipop på engelska till vardagsberättelser på svenska”. Under 2019 återuppstod I'm on TV i ny form med tillskotten Mattias Jupiter och Jonas Lindberg samt fem nyinspelade låtar.

En av dessa låtar är ”Bättre sur på jobbet än hemma” som handlar om ”att vara utbränd, att överprestera till ingen nytta och alla desperata känslor som kan tänkas komma med det”.

Deras nya musikaliska inriktning sammanfattas bra av de aktuella låtarna, som de beskriver som ”lite mer vardag, lite mer enkelhet men mycket mer roligt”. I'm on TV har i år hunnit släppa en singel innan ”Bättre sur på jobbet än hemma” och ytterligare tre låtar är redo att släppas framöver.

Fia Nordström – Sång, elgitar

Pär Nordström – Bas

Jonas Lindberg – Trummor

Mattias Jupiter – Akustisk gitarr, kör

Mikael Lyander – Tekniker, mix och master

Här ser du listan och nummer att rösta på - fredag efter kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du