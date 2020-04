LANDET ny etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 29/4 kl. 13.00

1. LANDET - Aldrig nöjd 099-501 31 (1v) 119 p

2. Hanna Nutti - You Will Miss Me 099-501 32 (6v) 101 p

3. Velvet Insane - Time Will Tell 099-501 33 (5v) 87 p

4. Erica Skogen - Orkan 099-501 34(4v) 73 p

5. GULLEMO - My Song 099-501 35 (1v) 65 p

Utmanare

6. Periscopes - Finding a way to make the future better 099-501 36 (utm)

Utanför listan:

I´m on TV - Bättre sur på jobbet än hemma (2v) 55 p