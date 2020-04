Periscope utmanar på P4-toppen

Den här veckan utmanar duon Periscopes med sin debutsingel ”Finding a way to make the future better”. Jonas Regnander och Per-Olof Göransson ursprungligen från Hede respektive Kälarne, har skrivit och spelat in denna låt.

Duon har sin bas i Östersund, och de båda medlemmarna har ägnat sig åt musik sedan barnsben. Jonas började med trummor och sång, och Per-Olof tog sig först an gitarren i en rad av numera många instrument. Jonas skriver även egna låttexter med inspiration från egna upplevelser och samhället i stort.

De lärde känna varandra under musikstudierna på gymnasiet, och har sedan 2014 underhållit sin publik med dansmusik och covers under namnet Regnander Göransson Duo.

Att spela in musik har länge intresserat Per-Olof, och de har nu byggt upp en hemmastudio samt börjat producera egenskriven musik. Den första egna låten som de släppt, är utmanarlåten ”Finding a way to make the future better”, som skrevs och producerades under 7 dagar med den pågående corona-krisen som inspiration.

”Låten handlar om gemenskap och om hopp inför framtiden. I en kris som denna sätts vår medmänsklighet på prov. Vi bryter också våra vanor och får reflektera över vad som faktiskt är viktigt här i livet. Och svaret är lika självklart som det alltid har varit, vänner och familj. När världen enas kan vi tillsammans hitta en väg till en bättre framtid!”

Periscopes beskriver sitt sound som pop/rock med influenser från både äldre och modernare band, såsom Beatles, Queen och Coldplay. Utan att hålla sig fast vid en viss genre eller trend experimenterar de sig fram med instrument och ljud.

Framöver kan vi se fram emot singelsläpp nummer två som sker i mitten av maj.

Jonas Regnander – Sång, percussion, text och komposition

Per-Olof Göransson – Gitarr, bas, piano, munspel, körsång, komposition

