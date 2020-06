Vargar skyr människors områden

Tillfällen när vargar kom närmare mänsklig aktivitet inträffade på vintern och framför allt i norra delarna av i utbredningsområdet. Forskarna tror att det beror på att vargarna följer efter sitt byte älgen, som på vintern drar sig till dalar med mindre snö, men där det också finns fler hus och vägar.

I södra Sverige är vargen inte lika beroende av älgen, eftersom där även finns gott om rådjur att äta.

Det här rapporterar SLU i ett pressmeddelande.

Referens: Carricondo-Sanchez D et al. "Wolves at the door? Factors influencing the individual behavior of wolves in relation to anthropogenic features". Biological Conservation 244: 108514. 2020.