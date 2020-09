The Backbeat Conspiracy utmanar på P4-toppen

The Backbeat Conspiracy utmanar denna vecka på P4-toppen med högaktuella låten ”Break Through” från EP:n med samma namn.

Detta band från Östersund hör vi spela pop/rock med starka influenser från reggae. 2014 tog de namnet The Backbeat Conspiracy, men existerade innan dess i flera år som Dubkollektivet.

Första albumet ”Teenage Delays” kom 2017, och förra sommaren släpptes det andra; ”Inner City Wildlife”. Sedan tidigare har de P4-topps-meriter i form av låtarna ”Too sexy for America” och ”Go Boy!” Veckans utmanarlåt ”Break Through” är skriven av bandets sångare Oliver Deutschmann. "Låten handlar om att finna sin egen väg genom en modern värld full av distraktioner och tomma, temporära tillfredsställelser. Att se på framtiden med optimism och tillit till en själv."

Bandet spelade in låten i sin tidigare replokal och har gjort det mesta av produktionen själva. De utmanar alltså på listan 4 september, samma datum som EP:n ”BREAK THROUGH” släpps. Det är den första i en trilogi av EP:s som kommer under 2020 och 2021. Dessutom jobbar de just nu med att spela in album nummer tre.



Medverkande:

Luc Deutschmann – Trummor

Oliver Deutschmann – Sång

Jens Joel Evaldsson – Bas

Per-Olof Göransson – Keyboard

Viktor Knutsson – Gitarr

Anders Åström - Gitarr

