Elisabeth Rolandsson och Janne Berglund etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 8/11 kl. 13.00

1. Elisabeth Rolandsson och Janne Berglund - Världen den är stor 099-501 31 (3v)

2. Pär Lundhag och Hanna Hallberg - Oh How I Love You 099-501 32 (2v)

3. 5K - Vinnarlaget 099-501 33 (2v)

4. Kåkstan - Hem till Härjedalen igen 099-501 34 (2v)

5. Marianne Erlandsson & Andreas Agerberg - Om du nu kan höra mig 099-501 35 (10v)

Utmanare



6. Pär& Morgan - a trip in tunes - Det handlar bara om teknik 099-501 36 (utm)

7. Jonna och Klustret - Jag byggde en båt 099-501 37 (utm)

Utanför listan:

Halo Gordie - Kerosene (utm)