Kåkstan ny etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 19/11 kl. 13.00

1. Kåkstan - Hem till Härjedalen igen 099-501 31 (4v)

2. Pär Lundhag och Hanna Hallberg - Oh How I Love You 099-501 32 (4v)

3. 5K - Vinnarlaget 099-501 33 (5v)

4. Elisabeth Rolandsson och Janne Berglund - Världen den är stor 099-501 34 (6v)

5. Pär& Morgan - a trip in tunes - Det handlar bara om teknik 099-501 35 (2v)

Utmanare



6. Della Ridge fest. Fredrik Björns - Long Way To Go 099-501 36 (utm)

Utanför listan:

Ras Rabbi & Duckfacekillah - Fake News (utm)