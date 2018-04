Spotify introduceras på New York-börsen

Spotify kan bli värt någonstans mellan 230 och dryga 245 miljarder kronor. Musiktjänsten skulle således gå om svenska jättar som H&M och Ericsson i börsvärde.

Ingen av grundarna Daniel Ek, nuvarande vd, och Martin Lorentzon var på plats under öppningen.

– Normalt sett skulle man se Daniel Ek här inne ringa i klockan och svara på frågor. Att han gör på ett annat sätt har fått ganska stor uppståndelse i media här. Själv säger han att hans fokus inte handlar om den första uppståndelsen kring aktien, utan att det är långsiktigheten som räknas, säger Fernando Arias, Sveriges Radios korrespondent i New York.

Clare Sebastian på CNN Money säger till Dagens Industri:

– Vi vet inte vad börsen tycker om det. Man kan anta att de är lite besvikna, för ledningens närvaro är en stor del av prestigen med att noteras på New York-börsen. Men Daniel Ek har ju sagt att det handlar om nästa dag, inte i dag, säger hon.

Den svenska nätmäklaren Nordnet har under tisdagen fått in runt 500 köporder inför Spotifys notering på New York-börsen senare i eftermiddag.

– Det tyder på att man är något avvaktande. Men intresset är tio gånger större jämfört med inför öppningen i USA en vanlig handelsdag, säger sparekonom Joakim Bornold på Nordnet till TT.

Strax innan New York-börsens öppning vid 15.30 svensk tid hade 350 köp- och säljorder kommit in till nätmäklaren Avanza. Sparekonomen Johanna Kull säger till TT att antalet lagda order stiger för varje minut.

Anders Billing, Ekonomiekot, tror inte att börsintroduktionen kommer medföra några direkta förändringar för användare av tjänsten.

– För användarna är det på kort sikt är det ingen stor förändring. Men frågan är värd att ställa, för när man kliver in på en börs ökar kravet på vinst och att man drivs kommersiellt. Men Spotify har varit tydliga med att de hellre vill fortsätta växa än att vara lönsam, så sannolikheten att de ska höja priset för användarna är ganska låg, säger Anders Billing.