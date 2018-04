Nationalgardet skickas till gränsen mot Mexiko

– Det här brådskande, vi börjar redan i dag på order från presidenten, det sa ministern för inrikes säkerhet Kirstjen Nielsen.

Beskedet kom efter flera dagars utspel från president Trump om att den mexikanska gränsen behöver förstärkning, utspel som verkar ha satts igång sedan presidenten i påskhelgen sett ett tv-inslag om en stor grupp migranter från Centralamerika på väg mot USA.

Kirstjen Nielsen har också nyligen varnat presidenten för att antalet illegala migranter som kommer in i USA ökat den senaste tiden efter att ha sjunkit under början av Trumps presidentskap.



Också tidigare presidenter har vid flera tillfällen satt in nationalgardet för att stärka gränsen mot Mexiko, senast Trumps företrädare Barak Obama.

Men kritikerna menar att den nuvarande operationen verkar ha tillkommit i hast. Det är fortfarande oklart hur många från nationalgardet som ska skickas till gränsen eller hur länge operationen kommer pågå, än mindre vad den kommer kosta.



Samtidigt är det här en möjlighet för president Trump att visa handlingskraft i en fråga som är viktig för hans väljare. Den mur mot Mexiko som han lovade under valkampanjen ser ut att dröja eftersom kongressen bara godkänt en mindre del av finansieringen.