Många patienter fängslade på sjukhus

– Jag var 17 år när jag hölls inlåst fyra fem dagar på ett sjukhus i västra Kenya, medan mina föräldrar försökte skrapa ihop pengar till räkningen så jag kunde skrivas ut, berättar Brian Odongo.

Familjen tvingades sälja enda geten för att han skulle släppas medan räkningen växte. Han hade vårdats för en akut astmaattack. Brian Odongo pluggar nu till fysioterapeut och på varje sjukhus han praktiserat har man haft särskilda rum att låsa in patienter i som inte kan betala för sin vård.

– Det här är ett brott mot mänskliga rättigheter, anser Robert Yates en av rapportförfattarna på den brittiska tankesmedjan Chatham house.

– Det är chockerande att fängslandet av patienter fortgår år efter år utan att WHO eller stora biståndsgivare som Sverige ingriper, anser Robert Yates på Chatham house.

En del patienter tvingas stanna på sjukhusen i åratal, även barn. Vissa hålls fastkedjade. Länder som särskilt pekas ut i rapporten är Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Kamerun, Kenya, Zimbabwe, Liberia, Uganda, Ghana, men också Indien och Indonesien.

Det finns få vetenskapliga studier kring omfattningen, men de pekar på att mellan 8-20 procent av nyförlösta mammor hålls inlåsta för obetalda vårdräkningar i ett flertal länder. Studien bygger också på intervjuer och medierapportering.

– Vi är rätt säkra att det finns hundratusentals fängslade patienter i de aktuella länderna, avslutar Robert Yates.

